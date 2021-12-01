Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Gelecek yılki asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaptı. İkinci toplantı 7 Aralık’ta, üçüncü toplantı 9 Aralık’ta yapılacak.

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Türkiye’de net asgari ücret bu yıl başında yüzde 21.56’lık zamla 2 bin 825 TL’ye çıkmıştı. Komisyon, beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş, İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

‘Hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oran’

Açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’de asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında çalışan olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biz, her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı önemsediğimizi defalarca ilettik veya açıkladık. O da şu; biz enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. (…) Ülkenin içinde bulunduğu enflasyon olur, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak, hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir.“

Asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını açıklayan Bilgin, “İşçilerimize sorulan sorularda da şu ön plana çıkıyor, bilhassa küçük işletmelerdeki emekçilerin üzerinde durduğu husus, ‘Biz asgari ücretin, gelirimizin artmasını istiyoruz ama işimizin de devam etmesini istiyoruz.’ Bu vurgunun özellikle küçük işletmelerde öne çıktığını belirtmek isterim” dedi.

‘Kısa sürede çözüm’

Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını belirten Bilgin, “Türkiye’nin toplumsal barışına katkı yapan, aynı zamanda iş verimliliğini artıran işe uyumu, işe dair yabancılaşma karşıtı bir bütünleşmeye entegrasyonu dile getiren çalışanlar açısından özellikle bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise ekonomik koşulların asgari ücretli çalışanları zor durumda bıraktığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve bunların aileleriyle birlikte toplumun geniş bir kesimi, komisyon toplantısının sonucunu umutla bekliyor. Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir.”

‘Asgari ücretle çalışan sayısını azatlmalıyız’

Son iki ayda geçim şartlarının daha da zorlaştığı bir sürecin yaşandığını ifade eden Irgat şöyle devam etti: “Tabii bu şartlar, asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Bizim en alt ücret olarak belirleyeceğimiz asgari ücret, toplumda ve çalışanların içerisinde genel bir yaşam ücreti olarak algılanıyor. Aslında yapılması gereken bu yanlışlığı düzelmek. Bunun için asgari ücretli çalışan sayısını azaltmalıyız. Bunun içinde çalışanların sendikalı olabileceği yapıyı ortaya koymak gerekiyor.”

‘Dört kişinin geçinmesi mümkün değil’

“Yaşayarak görüyoruz ki içerisinde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle dört kişilik bir ailenin hayatını idame etmesi mümkün değil. Sayın Bakan anket de yaptırmışsınız. Sizden umutluyuz. Çalışma hayatını bilen birisiniz” diyen Irgat, asgari ücretten vergi alınmaması talebini yineledi.

İşveren heyetinin başkanı olarak toplantıya katılan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da şunları söyledi: “Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz. (…) Sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla ülkemizin bu değişime uyum sağlaması için durmadan çalışıyoruz. Ülkeler arası yoğun rekabet ile mücadele ediyoruz. Ülkemize yeni yatırım, ilave ihracat ve ilave istihdam kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.”

‘Tüm çalışanlar için gösterge’

Asgari ücret işveren teşvikinin yeni istihdam yaratılmasında kaydadeğer fayda sağlandığının altını çizen Koç, “Bildiğiniz gibi, asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların değil, tüm çalışanların ücretini etkileyen bir gösterge, yeni istihdam yaratılmasında etkili olan ve yatırım kararlarını etkileyen en temel kriterlerdendir” dedi.

Kayıt dışı istihdamın haksız rekabetteki olumsuz etkilerine değinen Koç, yüzde 30’a denk gelen 9 milyonun üzerindeki kayıt dışı çalışanın devletimize yarattığı yıllık kayıp 150 milyar liranın üzerinde olduğunu söyleyerek “TİSK olarak kayıt dışı ile mücadelenin en büyük destekçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

‘Teşvik sürsün, vergi alınmasın’

Koç, asgari ücret teşvikinin gelecek yıl da devam etmesini istediklerini söyledi. Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

İkinci toplantının Türk-İş’te, üçüncü toplantının TİSK’te yapması kararlaştırıldı.