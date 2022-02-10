ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde

ABD’de yıllık enflasyon ocakta yüzde 7,5’e yükseldi.

Ülkede aylık bazda tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim yüzde 0,6.

Ekonomistlerin beklentisi aylıkta 0,4 yıllıkta yıllıkta ise yüzde 7,2 seviyesindeydi.

Ülkede enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek göstergelerde de yüzde 6 aşılmış durumda.

ABD enflasyondaki artış Amerikan Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının daha da hızlı faiz artırımlarına gidebileceğinin bir sinyali.

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durum sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021 yılında yaşadığı kayıp yüzde 45’in üzerinde.









