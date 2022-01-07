Fed’in faiz artışları TL’deki kayıpları daha da derinleştirebilir

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışında daha ‘agresif’ olacağın sinyalini vermesinin, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerini daha da etkilemesi bekleniyor.

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2021 yılına 7,44’lü seviyelerde başlayan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen yapılan faiz indirimleri ile yıl içinde 18,4’e kadar ulaştı. Kur korumalı TL mevduatlarının hayata geçirilmesi ve kamu bankalarının agresif döviz satışları ile birlikte ise 18,4’ten 11’e kadar kısa süreli bir çekilme yaşandı. Dolar kurunun yıl bitmeden yeniden 13 liranın üzerine çıkması ile TL’deki yıllık kayıp yüzde 45’in üzerinde gerçekleşti.

TL ayrıca gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

BloombergHT’nin aktardığına göre Fed’in aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, politika yapıcıların daha erken sıkılaşmaya gitmeyi ve bilançosunu küçültmeyi değerlendirdiğini gösterdi. Bu beklenti, halihazırda dolardaki yükseliş, enflasyondaki artış ve Covid-19 vakalarıyla mücadele eden gelişen ülkelerin varlıkları üzerinde ek baskıya neden olabilir.

Londra’daki InTouch Capital Markets’te Kıdemli Kur Stratejisti olan Piotr Matys hızla artan tahvil faizlerinin gelişen ülke varlıklarının cazibesini azalttığını ifade etti. Matys özellikle Merkez Bankalarının henüz faiz artırımına başlamadığı ve negatif reel faiz veren ülkelerin ‘en kırılgan ülkeler’ olacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini, eylülden bu yana yapılan 500 baz puanlık indirimle beraber yüzde 14 seviyesine kadar çekti. Tüketici enflasyonunun aralıkta yüzde 36,08’e çıkmasıyla negatif reel faiz ise yüzde 22,08 seviyesine çıktı.

TD Securities Stratejisti Cristian Maggio ise piyasaların bir noktada denge bulacağını belirterek şunları söyledi: “Fed’in bir ya da iki faiz artışı sonrası gelişen ülke para birimlerinin performansı yeniden güçlenebilir.”