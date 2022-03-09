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Yaramazlara biraz batar!

Nebati bu kez Fransa yolcusu: Gözüne gayrimenkul yatırımcılarını kestirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 16 Mart’ta Fransa’da yatırımcılarla görüşmesi bekleniyor.

Nurettin Nebati
Fotoğraf: AA

BloombergHT’nin aktardığına göre Nebati’ye görüşmelerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek.


Bakanların gayrimenkul yatırımcılarıyla görüşeceği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı rakamlara göre konut satışları 2022’nin ilk ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 61 düşmüştü.  

Nebati daha önce yeni ekonomi modelini anlatmak için Britanya’nın başkenti Londra’ya gitmiş, Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyleyerek uzun süre gündem olmuştu.

Resmi rakamlara göre Türkiye’de enflasyon şubat itibariyle yüzde 54’44’e kadar ulaşmış durumda.

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