Konut satışları tepetaklak: Bir ayda yüzde 61 düştü

Türkiye genelinde konut satışları ocakta aylık yüzde 61 düşüşle 88 bin 306’ya geriledi. Satışlar yedi aylık aranın ardından ilk kez 100 binin altında.

Kaynak: TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre konut satışlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artış gözüküyor.

‘Beton ekonomisi‘nin çarklarının dönmesi için kritik önem taşıyan sıfır konut satışlarının payı yine düşük. Satılan 27 bin 203 konut, toplam satışın ancak yüzde 30,8’ini oluşturuyor.

Satılan konutun yüzde 69,2’si (61 bin 103) ise ikinci el. Sektör temsilcileri ikinci el konut satışını ‘paranın sadece bir cepten diğerine girmesi‘ olarak yorumluyor.

İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1’lik payla ocakta da satışlarda zirvede. 8 bin 255 satış ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 satış ve yüzde 6,2 pay ile İzmir takipte.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt.

İpotekli yani banka kredisi kullanılarak satılan konut sayısıysa ocakta 18 bin 183. Bu rakam toplam konut satışlarının yüzde 20,6’sı.

Yabancının payı yüzde 5 bile değil

Ocakta yabancılara satılan konut sayısıysa 4 bin 186. Söz konusu veri setinde yıllık bazda 56,5 artış görülse de toplam satışlar içinde yabancıya satılan konutun payı hala yüzde 4,7 ile hayli düşük.

Yabancıların konutta en çok tercih ettiği illerse sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara.

Milliyete göre bakıldığında ise en çok konut alan İran, Irak ve Rusya Fedarasyonu vatandaşları.