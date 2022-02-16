Konut fiyatları koptu gidiyor: Metrekaresi 10 bin liranın üstünde

Konut fiyatları aralık ayında yıllık yüzde 59,6 artışla yeni bir rekora daha imza attı.

Kaynak: Merkez Bankası

Merkez Bankası’nın yayınladığı konut fiyat endeksine göre aralıkta aylık artış 7,9.

Konut tarafındaki artış enflasyonun üzerinde gitmeye de devam ediyor. Söz konusu dönemde reel yükseliş yüzde 17,9.

Türkiye genelinde yeni konutlarda fiyatlar yıllık yüzde 66,6 artarken, ikinci el konutlarda bu oran yüzde 57,7.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 9,3, 8 ve 7,3’lük artış var.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göreyse İstanbul’da yüzde 63, Ankara’da yüzde 55,7, İzmir’de yüzde 58,3 yükselmiş.