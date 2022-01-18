Konut fiyat artışında bir rekor daha

Merkez Bankası (MB) kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

Kasımda konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 50,5 ile yine rekor kırdı. Aylıkta artış yüzde 9 olurken, enflasyondan arındırılmış artışsa yüzde 19,7.

Ekim ayında yıllık farkta yüzde 40’ın aşılmasıyla rekor kırılmıştı.

Yeni konutlar fiyat endeksi kasımda bir önceki yıla göre yüzde 58,9’a çıkarken, ikinci el konutta aynı dönemde değişim yüzde 48,7.

Kasım ayında konut fiyatlarında üç büyükşehir arasında en hızlı yıllık artış yüzde 50,9 ile İstanbul’da.

İstanbul’u yüzde 49,5 ile İzmir ve yüzde 46,3 ile Ankara takipte.

Tablo: Merkez Bankası

Kasımda İstanbul’da metrekare başına birim fiyat 9 bin 151 TL’ye kadar çıkarken, İzmir’de 6 bin 882, Ankara’da ise 4 bin 207 TL oldu.