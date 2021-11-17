İstanbul’da 1 milyona ev almak hayal olacak

Gayrimenkul maliyetlerinde ciddi artış olduğunu söyleyen GİGDER Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bucak, “İstanbul’da iki yıl içinde 1 milyon liraya ev bulmak hayal olacak” diye konuştu.

Merkez Bankası Türkiye geneli konut fiyat endeksine (KFE) göre; 2010 yılı Ağustos ayı ile 2021 yılı Ağustos ayı arasında geçen 11 yılda konut fiyatları nominal olarak yüzde 411,54 oranında yükseldi. Bu 11 yılda TÜFE endeksi yüzde 318,60 oranında arttı. Konut fiyat endeksinde artış ise 11 yılda enflasyondan 93 puan daha yüksek oldu.

Artış sürmeye devam ediyor.

Eylülde yıllık bazda yüzde 35,51 yükselen konut fiyatlarında rekor artış kaydedildi. Eylülde fiyatlar reel olarak yüzde 13,3 oranında arttı. Metrekare fiyatı ortalama 5 bin 11 liraya çıktı.

Dünya’dan Leyla İlhan’a gayrimenkulde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bucak, “Arz üretiminde ciddi sorunlar yaşanıyor, maliyetlerde ciddi artış var. Markalı bir projede maliyetin yüzde 70’i dövize endeksli, döviz artınca fiyatlar da artıyor. Ayrıca eskiden elinde parası olan biri gayrimenkul projesi geliştirebiliyordu. Şimdi ancak müteahhitlik sertifikası alan biri proje geliştirebiliyor. Bu da üretimi etkiledi. Dolayısıyla maliyetler arttığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

‘Son bir yılda 19 bin kişi vatandaşlık için ev aldı’

Türkiye’nin gayrimenkul alanında geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Bucak, şunları kaydetti: “Sadece bizim satışını yaptığımız 8 bölgedeki projelerimize 87 ülkeden yatırım geliyor. Afrika, Avrupa ve Doğu Asya’dan gelip konut alıyorlar. Dünyada her yıl 2 milyon kişi farklı ülkelerde çeşitli nedenlerle yatırım yapıyor.

Türkiye özellikle fiyat değer anlamında dünyada birinci. Bunu gören bir Amerikalı, Avrupalı kendi ülkesindeki ucuz kredi ile Türkiye’de yatırım yaparak kâr ediyor. Genel olarak alımların yüzde 70’i vatandaşlık üzerine. İranlılar pasaportları dünyada tanınmadığı için Türk vatandaşlığı ile bunu aşıyor, Çinliler Türk vatandaşlığı ile İngiltere borsasına açılıyor. Dolayısıyla dünyada bir vatandaşlık pazarı oluşmuş durumda. Bizim yaptığımız saha çalışmasında 2021 yılında 17 bin ile 19 bin kişinin Türkiye’de vatandaşlık amaçlı gayrimenkul aldığını gösteriyor”.

Yabancıya satışta kota önerisi

Portekiz gibi bazı ülkelerin bazı şehirlerde yabancıyı satışı durdurma kararı aldığını aktaran Hakan Bucak, bu nedenle bu ülkede konut almak isteyenlerin alımlarını öne çektiğini söyledi. Türkiye’de 250 bin dolara 10 bin kişiye vatandaşlık hakkı verildikten sonra, bu oranın 350 bin dolara çıkarılacağı burada da 20 bin kişiye bu hak sunulduktan sonra miktarın 500 bin dolara çıkarılması önerisinde bulunan Bucak, “Buda yatırımları öne alıyor. Ya da bölge ve şehir bazlı kısıtlama getirilebilir. Böylece talebin diğer bölgelere dağılması sağlanabilir. Kota konursa 350 bin dolara 20 bin konutun satışından hızlıca 7 milyar dolar elde edilebilir” dedi.