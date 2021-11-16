Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı

Eylülde yıllık bazda yüzde 35,51 yükselen konut fiyatlarında rekor artış kaydedildi. Eylülde fiyatlar reel olarak yüzde 13,3 oranında arttı. Metrekare fiyatı ortalama 5 bin 11 liraya çıktı.

Merkez Bankası Türkiye geneli konut fiyat endeksine (KFE) göre; 2010 yılı Ağustos ayı ile 2021 yılı Ağustos ayı arasında geçen 11 yılda konut fiyatları nominal olarak yüzde 411,54 oranında yükseldi. Bu 11 yılda TÜFE endeksi yüzde 318,60 oranında arttı. Konut fiyat endeksinde artış ise 11 yılda enflasyondan 93 puan daha yüksek oldu.

Fiyatlar Merkez Bankası’nın yeni açıkladığı verilere göre yükselmeye devam ediyor.

KFE, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında artış kaydetti.

Böylece eylülde Türkiye’de metrekare fiyatı ortalama 5 bin 11 liraya çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre aylık bazda konut fiyat endekslerinde; İstanbul’da yüzde 4, Ankara’da 3,2 ve İzmir’de yüzde 2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,6, 30,9 ve 34,8 arttı.