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Yaramazlara biraz batar!

Konut fiyat artışında yeni rekor

Türkiye genelinde kiralardaki astronomik artışlar sürürken, konut fiyatları da hızla yükseliyor. Merkez Bankası verilerine göre ağustos konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3,9, yıllık bazda ise yüzde 33,4 artış göstererek rekor kırdı. Enflasyondan arındırılmış fiyat artışı ise yüzde 11,9.

Kaynak: Merkez Bankası

Artışla birlikte endeks değeri ise 192,6’ya ulaştı.


Ağustosta yeni konutların fiyatlarında bir önceki yıla göre değişim yüzde 40,2’yi bulurken, ikinci el konutlarda bu rakam yüzde 32 seviyesinde.

Ağustosta konut fiyatlarında birim fiyatı ise 4 bin 851 TL olarak belirlendi.

Üç büyük ilde durum

Konut fiyat endeksinde üç büyük şehre ilişkin veriler incelendiğinde ise en yüksek artış İzmir’de görüldü.

Buna göre İzmir’de konut fiyatları ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 33,6 yükseldi.

İzmir’i yüzde 30,7 fiyat artışıyla İstanbul, yüzde 28,5 ile Ankara takip etti.

Metrekare fiyatı bakımından ise İstanbul hala zirvede. Megakent’te metrekare başına fiyat 7 bin 265 TL olurken, İzmir’de bu rakam 5 bin 973 TL, Ankara’da ise 3 bin 508 TL.

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