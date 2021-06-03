Balon kaygısı: Konut fiyatları şiştikçe şişti, lider Türkiye

Konut fiyatları 2008 küresel krizinde olduğu gibi yeniden fazla ısınmaya başladı. Dünyada fiyatlar mart itibariyle 12 aylık sürede ortalama yüzde 7,3 yükseldi. Küresel fiyatlardaki bu artış 2006’nın son çeyreğinden bu yana en yüksek seviye. Türkiye ise konut fiyatlarının en çok arttığı ülke.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın raporuna göre son bir yılda Türkiye’de konut fiyatları yüzde 32 arttı.

Reklam

Türkiye’yi yüzde 22,1 artışla Yeni Zelanda ve yüzde 16,6 artışla Lüksemburg izledi.

ABD’de de konut fiyatları yüzde 13,2 artarak 2005’ten bu yana en hızlı artışı gördü.

Pandemi nedeniyle dünya genelinde gayrimenkul patlaması yaşanırken, balon endişelerine karşı da devletler harekete geçmiş durumda.

Reklam

Yeni Zelanda gayrimenkul yatırımcıları için vergi teşviklerini geri çekerken, Çin gayrimenkul geliştiricilerinden banka kredilerine kadar çeşitli alanlarda adımlar atarak piyasayı biraz soğutmaya çalışıyor.

Knight Frank’in raporunda, birçok ülkede yıl sonunda teşviklerin bitmesiyle birlikte alıcıların enerjilerinin düşük olabileceği ayrıca yeni virüs varyantları ve kesintiye uğrayan aşı kampanyalarının da fiyatlara aşağı yönlü baskı yapabileceği belirtiliyor.

2008’deki küresel kiriz

ABD’de faiz oranlarının özellikle 2003 sonrası çok düşük düzeylere gelmesiyle tüketiciler gelirlerine göre çok büyük oranda harcama eğilimine girişmişti. Ancak aşırı talep ve artan emtia fiyatlarının yol açtığı enflasyon baskısı sonucunda başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere birçok gelişmiş ülke merkez bankası faiz artırımı yaptı.

2005 yılından itibaren kademeli olarak dünyada faizlerin artması sonrası ise değişken faizli kredi alan birçok kişi borçlarını ödeyemez hale geldi. Sonraki süreçte konutlara önce bankalar el koydu, daha sonra yüzde 30’lara varan değer kayıpları yaşandı. Konut fiyatlarının hızla çakılması sonrası konutların fiyatları çekilen kredilerin teminatlarını bile karşılayamaz hale gelince yeni bir düşüş dalgası daha ortaya çıktı.

Konut sektörüne yatırım yapan büyük finans kuruluşlarının bile iflas etmesine neden olan bu kriz, 2008 yılıyla birlikte dalga dalga tüm dünyaya yayıldı.