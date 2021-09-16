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Yaramazlara biraz batar!

Konut fiyat artışı yine enflasyonun üzerinde

Türkiye’de konut fiyatlarının enflasyonun üzerindeki artış serisi devam ediyor. Temmuzda konut fiyatları yıllık bazda yüzde 31,05, aylık bazda yüzde 2,77 oranında yükseldi. 

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında Türkiye’deki yıllık enflasyonu yüzde 19,25 olarak duyurmuştu. Konut fiyat artışı ise 19 aydır enflasyon rakamının üzerinde kalmaya devam ediyor.


Temmuzda konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 31,4 ile İzmir’de gerçekleşti. İzmir’i yüzde 28,1 ile İstanbul ve yüzde 27,1 ile Ankara takip etti.

Yeni konutlar fiyat endeksine bakıldığında Türkiye genelinde artış yıllık yüzde 35,4’ü buldu.

Ankara’da yeni konut fiyatları yıllık yüzde 35,8 artarken, İzmir’de yüzde 31,5, İstanbul’da yüzde 28,1 oldu.

Yeni olmayan konut fiyatlarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7’lik artış var.

İzmir’de yeni olmayan konutların fiyatı yüzde 29,6 artarken, İstanbul’da artış yüzde 27,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde konutların birim metrekare başına ortalama fiyatı 4 bin 669 TL olurken, bu rakam İstanbul’da 6 bin 943 TL, İzmir’de 5 bin 748 TL ve Ankara’da ise 3 bin 409 TL’yi buldu.

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