Uçuşa geçen kiralara karşı AKP’den formül

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde uçuşa geçen konut kiralarını frenlemek için AKP yeni bir formül ortaya attı.

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Son dönemde birçok ilde kiralık ev bulmak zorlaştı; olanın da kirası cep yakıyor. Bazı uzmanlar konut üretimi yavaşlayınca arz sorununun ortaya çıkmaya başladığını söylüyor. Diğer yandan artan konut kredi faizi nedeniyle orta gelirli vatandaş ev alımından uzaklaştı, kiraya yöneldi. Salgının da artışta etkisi oldu. Kısıtlamaların gevşetilmesi ile ertelenen düğünler yapılınca kiralık eve talep arttı. Hem bu yıl üniversiteyi kazanan, hem de pandemi nedeniyle evini kapatan öğrenciler ev arayışına girdi derken İstanbul’un bazı ilçelerinde kiraların ikiye hatta üçe katlandığı görüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP milletvekillerinin önerisiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışmaya başladığı formülde, şirketler belli bir süre kiraya verilmek şartıyla ev veya işyeri üretecek. Bu şirketlere vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyeti piyasadaki benzerlerinden daha düşük olacak. Gayrimenkul sahibi şirketler, kira geliri elde etmenin yanı sıra bu mülkleri bilançolarına değer olarak da işleyebilecek.

Kiradan alınan vergi tutarlarının, bu amaçla hizmet edecek şirketlerden farklı uygulanması, yasal alt yapının değiştirilmesi, beyanname zorunluluğu gibi uygulamalarda farklılığa gidilmesi için çalışma yapıldığı belirtiliyor. Yasal alt yapının oluşturulması durumunda, satış amaçlı üretim yapan bazı şirketlerin de bu sistemi dönebileceği ifade ediliyor.

Bu sistemden şu anda sadece satmak için konut ve işyeri üreten TOKİ’nin de faydalanması ve kiralamak üzere de gayrimenkul üretmesi bekleniyor. TOKİ’nin yanı sıra gayrimenkul üreten belediye şirketlerinin de sisteme dahil edilmesi tartışılıyor.