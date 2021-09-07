Hem kiralar hem davalar arttı: Beş ve 10 yıl kriterleri nedir?

Konut kiralarında fahiş artış nedeniyle eski kiracıyı tahliye edip evi daha yüksek fiyatla kiraya vermek isteyenler dava üstüne dava açıyor. 10 yıllık sözleşme uzama süresi dolan kiracılara noterden ihtarname yollanmaya başlandı. Beş yılı dolan kiracılar için de kira tespit davaları açılıyor. Mülk sahipleri bu davayla kiraya zam talep ediyor.

Fotoğraf: AA

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kiralık ev bulmak zor; olan da cep yakıyor. Bazı uzmanlar konut üretimi yavaşlayınca arz sorununun ortaya çıkmaya başladığını söylüyor. Diğer yandan artan konut kredi faizi nedeniyle orta gelirli vatandaş ev alımından uzaklaştı, kiraya yöneldi.

Salgının da artışta etkisi oldu. Kısıtlamaların gevşetilmesi ile ertelenen düğünler yapılınca kiralık eve talep arttı. Hem bu yıl üniversiteyi kazanan, hem de pandemi nedeniyle evini kapatan öğrenciler ev arayışına girdi.

Durumu fırsata çevirenler var

Kimi ilçelerde yüzde 300’e yaklaşan kira artışları yeni ev arayanları kara kara düşündürürken, bazı mülk sahipleri işi fırsata çeviriyor. Kiracılarını tahliye etmek ya da kirayı yükseltmek isteyenlerin hukuki yollara başvurduğunu belirten avukatlar davalardaki artışa dikkat çekiyor.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, ilk kez bu denli yoğun tahliye ve kira tespit davaları ile karşılaştığına dikkat çekti. Av. Kiraz, mal sahipleri önce ‘kızım, oğlum gelecek evden çıkın’ yolunu denediğini ya da yasal oranın dışında zamlar istediğini ancak bunun haklarını bilen kiracılarda işe yaramadığını bildirdi.

İki seçenek

Bu sebeple kiralık eve yoğun talep olan bugünlerde ev sahipleri iki seçeneği değerlendiriyor. İlki, kiranın bölge ortalamasının altında kaldığını düşünenler eğer kiralama üzerinden beş yıl geçtiyse ‘kira tespit davası’ açıyor ve zam talep ediyor. Ev sahibi lehine ikinci seçenek ise; kira sözleşmelerinde 10 yıllık sözleşme uzama süresi dolanlar için tahliye talep edilmesi.

Peki yasalar ne diyor? Kanuna göre kira sözleşmeleri aksi bir işlem yapılmadıkça her yıl yenileniyor. Ancak kiraya veren 10 yıllık uzama süresinin bitiminden sonra ‘herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmadan’ kiracıyı tahliye edebiliyor. Sadece uzama süresinin bitiminden en az üç ay önce kiracıya yazılı olarak fesih bildirimi yapmak zorunda.

Konut kiraları zamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleniyor. Mülk sahibi yasal olarak bu oranın üzerinde zam yapamıyor. Ancak beş yıl sonunda kira tespit davası açabiliyor. Kira tespit davalarında mülk sahibi “Kiracım bölge ortalamasının çok altında kira ödüyor, bunu düzeltelim” diyor. Bu durumda kira, emsal kira bedellerine göre yeniden belirleniyor.

İhtar çekilmesi şart

Hem tahliye hem de kira tespit davalarına yoğun talep olduğunu belirten avukat Hikmet Güngör, şunları söyledi: “Tahliye için 10 yıllık uzama süresinin bitiminden en az üç ay önceden ihtar çekilmesi şart. Kira tespit davalarında da hakim eski kiracının hakkını gözetiyor. Örneğin vatandaş 3 bin kira ödüyor ama bölge ortalaması 10 bin lira. Hemen kira 10 bin liraya çıkmıyor. Hakim, eski kiracıya ‘hakkaniyet indirimi’ yapıyor ve yeni kiraya karar veriyor”.

10 yıl şartı dışında kirasını ödeyenlerin keyfi nedenlerle tahliye edilemeyeceğini belirten Güngör, “Ev sahibi kendisinin ya da bakmak zorunda olduğu kişilerin ihtiyacı varsa tahliye isteyebilir. İhtiyaç nedeniyle tahliyede evi üç yıl başkasına kiraya veremez” dedi.