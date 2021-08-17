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Yaramazlara biraz batar!

Konut fiyatlarındaki artış yüzde 30’a dayandı

Konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 30’lara dayandı. İstanbul’da yıllık fiyat değişimi yüzde 24’ün üzerine çıkarken, en fazla artış Aydın’da.

Fotoğraf: DHA

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde temmuz sonu itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 29,4 seviyesinde.


Ortalama konut fiyatı 431 bin 80 TL olarak çıkarken, metrekare satış fiyatı ise 3 bin 316 TL.

Verilere göre konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl.

Fiyat artışında lider Aydın

Temmuz ayında en fazla konut satılan 30 şehir içinde fiyatlar en çok sırasıyla Aydın, Muğla ve Antalya’da arttı.

Aydın’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 58,8 yükselirken, Muğla’da bu oran 54,4. Antalya’da ise yüzde 44,2.

Türkiye genelinde en fazla konutun satıldığı İstanbul’da ise ortalama fiyat değişimi yüzde 24,2.

Ankara’da fiyat artışı yüzde 25 olarak gözlemlenirken, İzmir’de ise yüzde 32,3 olarak çıkıyor.

Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı raporda da Türkiye, son bir yılda yüzde 32’lik artışla konut fiyatlarının en hızlı yükseldiği ülkelerin başında yer almıştı.

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