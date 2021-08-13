Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kredili konut satışı yedi ayda yüzde 70’e yakın azaldı

Konut satışları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı. Temmuzda satılan konut sayısı 107 bin 785.  

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 azalarak, 20 bin 553 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1.


Verilere göre ocak-temmuz döneminde konut satışları geçen yıla göre yüzde 22,7 azalışla 660 bin 595’e indi. Bu dönemde ipotekli konut satışı da yüzde 68,6 azalışla 124 bin 721’e düştü.

Yabancılara yapılan konut satışları ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 4 bin 495 kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde yabancılara konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983 adet oldu.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 payla İzmir izliyor.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla Ardahan (20), Hakkari (28) ve Bayburt (66).

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