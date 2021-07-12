Kredili konut satışı bir ayda üç kat arttı

Konut satışları mayısta yaşadığı ağır kan kaybının ardından haziran ayında iki kat arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise baz etkisiyle yüzde 29 azalma var. Kredili konut satışları ise üç kat arttı.

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Konut satışları geçen yılın haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 190 bin ve 230 bin adede ulaşarak tüm zamanların en yüksek aylık performansını sergilemişti. Bu durumda, geçen yıl pandemi etkilerinin en güçlü hissedildiği nisan ve mayıs aylarında ertelenen talep ve kamu bankalarının kredi faizlerinde sunduğu fırsatlar etkili olmuştu. Ayrıca bu yıl mayıs ayında görülen oran ise bir yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, mayıs ayında 59 bin adet kaydedilen konut satışları haziran ayında 134 bin 731’e yükseldi.

Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul’u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli satışlarda aylık fark üç kat

Türkiye genelinde haziran ayında ipotekli konut satışları (banka kredisi vb. ile konut satın alma) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Bir önceki aya göre ise ipotekli satışlarda güçlü bir artış göstererek üç katına çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak hesaplandı.

Sıfır konut satışı yüzde 30’un altında

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. Mayıs ayında 18 bin olan sıfır konut satışları da haziran ayında yaklaşık iki katına çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 oldu.

Sektör temsilcileri ikinci el konut satışını ‘paranın bir cepten çıkıp başka bir cebe girmesi‘ olarak görürken, sıfır konut satışlarının ise ekonominin çarklarını çevirdiğini ve inşaat sektörüyle birlikte 250 alt sektörde olanaklar yarattığını söylüyor.

Haziranda ikinci el konut satışları ise neredeyse iki buçuk katına çıkarak; 40 binden 94 bin 639’a ulaştı.