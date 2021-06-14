Konut satışlarında bir yılın en düşük seviyesi

Türkiye’de konut satışları mayısta 12 ayın en düşük seviyesini gördü. Düşüşte, tam kapanma ve yüksek faiz gibi faktörler oldukça etkili.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında Türkiye genelinde sadece 59 bin 166 konut satıldı. Tam kapanma tedbirleri 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanmıştı. Konut satışları geçen yıl temmuz ayında kredi faizleri ve kampanyaların etkisiyle 229 bine kadar ulaşmış, o günden sonra kademeli düşüşe geçmişti. 2021 ilk aylarında da düşük kalan konut satışları, mart ayında 100 bin bandını aşmayı başarsa da nisanda yine 95 bine kadar gerilemişti.

Konut satışlarında mayıs ayında aslan payı yine İstanbul’un oldu. Megakentte, satılan konut sayısı 11 bin 356. Bu toplam satışın yüzde 19,2’sine denk geliyor. Satış sayılarına göre İstanbul’u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

Kredili satışlar

Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalarak 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı sadece yüzde 17,8 olarak kaydedildi. Yine ekonominin çarklarının dönmesi için büyük önem taşıyan sıfır konut satışının toplam satış içindeki payı yüzde 30.8’de kaldı. Sıfır satılan konut sayısı 18 bin 2004.

Mayısta yabancılara ise toplam bin 776 konut satıldı. En çok konutu Iraklılar alırken, onu İran, Rusya ve Afganistan vatandaşları izledi.