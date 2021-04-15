Krediler kesilince konut satışları çakıldı

Türkiye genelinde geçen yılki ‘kredi patlaması’yla tüm zamanların en yüksek seviyesine gelen kredili konut satışları mart ayında geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde mart ayında ipotekli (kredili) konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.7 azalarak 21 bin 815’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19.6.

Reklam

Konut satışları geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki güçlü yükselişin ardından kredi faizlerinin artması ve kampanyaların sona ermesinin etkisiyle eylül ayından bu yana düşüş trendindeydi.

Verilere göre yılın ilk üç ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.9 azalışla 263 bin 50 olarak kayda geçti. İpotekli konut satışı yüzde 63.5 azalışla 47 bin 216’ye düştü.

‘Corona’da satışlar durmuştu

‘Corona’ salgının başlamasıyla konut satışları yüzde 50’den fazla düşmüştü. Ardından kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinde indirime gidilmiş, 15 yıla kadar vade hayata geçirilmişti. Ancak ilgili kampanyada faiz oranları ve vadeler ağustos ayı ortasında yukarı revize edilmişti.