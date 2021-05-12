Konut satışları düşüşte

Mart ayında 100 bin sınırını aşan konut satışları yeniden düşüşe geçti. Nisanda satılan konut sayısı 95 bin 863. Satılan konutlar içinde sıfır olanların payı yine üçte birden az. Banka kredisi ile alınan konut sayısı da geriliyor.

Fotoğraf: DHA



Nisan ayı rakamı geçen yılla kıyaslandığında artış yüzde 124,1 olarak görülüyor. Ancak yıllık bazda görülen bu artış geçen yıl pandeminin başında yaşanan büyük düşüşten kaynaklı bir baz etkisi.

Reklam

Konut satışları faizlerdeki artış sonrasında bu yılın ilk iki ayında 70-80 bin bandında gezindikten sonra ilk kez mart ayında 100 bin sınırını aşmıştı.

Nisanda en fazla konut satılan il, 19 bin 260 satışla İstanbul. Megakenti, Ankara ve İzmir takip ediyor. En az satılan iller ise Ardahan, Hakkari ve Gümüşhane.

Vatandaş bu dönemde banka kredilerine de mesafeli. Önceki ay 21 binin üzerine çıkan kredi ile konut satın alma adeti, nisanda 17 bin 514’e kadar düştü.

Reklam

Büyük ölçüde inşaat sektörüne endeksli ekonomide çarkların dönmesi için kritik öneme sahip sıfır konut satışları da mart ayına göre geriledi. Nisan için açıklanan sıfır konut satış rakamı 29 bin 212. Aynı dönemde ikinci el satışları ise 66 bin 65. Sektör temsilcileri, ikinci el konut satışını ‘paranın bir cepten çıkıp diğer cebe girmesi‘ olarak tanımlıyor. Aynı temsilcilere göre, sıfır konut satışı ise inşaat sektörü ile birlikte 250 alt sektöre para girişi anlamına geliyor.