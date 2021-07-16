Dar gelirliler için yapılan konutlar AKP’lilere satılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Kiptaş’ın dar gelirliler için Çatalca ilçesinde inşa ettirdiği 2 binden fazla konutun AKP’lilere satıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Eylül 2015’te 2 bin 138 adet konut için doğrudan hak satışı yapıldı. Tamamı yaklaşık bir saat içinde önceden hazırlanmış listelerdeki kişilere satıldı.

Dairelerin hak sahibi-daire eşleştirme kurası 13 Mayıs 2018’de yapıldı. Daireler o dönem 20 bin lira peşin, 19 bin 750 lira 24 ay sonra ödenecek şekilde, kalan miktar da 100 bin lira banka kredisi planlamasıyla toplamda 139 bin 750 liraya satıldı. Kredi yerine Kiptaş’a 24 ay taksit ödemesi seçeneği de sunuldu. Beş yıl devir yasağı getirildi. Dairelerin teslimleri Temmuz 2018’de başladı. Projenin yüklenicileri ise Nas İnşaat ve Kibritçi İnşaat.

Özkan’ın paylaştığı listeye göre daire alanların bazıları şöyle: