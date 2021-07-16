Dar gelirliler için yapılan konutlar AKP’lilere satılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Kiptaş’ın dar gelirliler için Çatalca ilçesinde inşa ettirdiği 2 binden fazla konutun AKP’lilere satıldığını tespit ettiklerini söyledi.
Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Eylül 2015’te 2 bin 138 adet konut için doğrudan hak satışı yapıldı. Tamamı yaklaşık bir saat içinde önceden hazırlanmış listelerdeki kişilere satıldı.
Dairelerin hak sahibi-daire eşleştirme kurası 13 Mayıs 2018’de yapıldı. Daireler o dönem 20 bin lira peşin, 19 bin 750 lira 24 ay sonra ödenecek şekilde, kalan miktar da 100 bin lira banka kredisi planlamasıyla toplamda 139 bin 750 liraya satıldı. Kredi yerine Kiptaş’a 24 ay taksit ödemesi seçeneği de sunuldu. Beş yıl devir yasağı getirildi. Dairelerin teslimleri Temmuz 2018’de başladı. Projenin yüklenicileri ise Nas İnşaat ve Kibritçi İnşaat.
Özkan’ın paylaştığı listeye göre daire alanların bazıları şöyle:
- Tartışmalı Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin ihaleyi alan Hezarfen şirketi sahibi ve Okçular Vakfı eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder.
- THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay.
- THY Basın Müşaviri Yahya Üstün.
- AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan.
- İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Suna Üstüner.
- Eski Esenyurt belediye başkanı Ali Murat Alatepe’nin oğlu Canip Görkem Alatepe.
- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasar Suver’in kızı Bilge Betül Suver.
- Güngören Belediyesi eski AKP’li meclis üyesi Bilal Ardıç.
- Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in özel kalem müdürü Yusuf Kaya.
- Beyoğlu Belediyesi Ar-Ge Müdürü Rukiye Canikli.
- Eski TÜGVA Beyoğlu ilçe temsilcisi Yunus Ramis Karaoğlu.