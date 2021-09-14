Ev sahipleri emlakçı gibi komisyon da talep etmeye başlamış

Düzce’de özellikle üniversitenin yeni akademik yılı öncesi artan kira fiyatlarının nedenlerini araştıran Düzce Emlakçılar Derneği, daire sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip, öğrencilerden komisyon aldığını tespit etti.

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Üniversitelerde yeni akademik yılda eğitimlerin yüz yüze yapılacağının açıklamasıyla halihazırda zaten çok artmış olan kira fiyatlarına yeni bir zam dalgası daha eklenmişti.



DHA’da yer alan habere göre, Düzce Üniversitesi çevresindeki konutlardaki kira fiyatlarında da üç-dört kata varan artışlar gözlemlendi. Astronomik yükselişler sonrası ise fırsatçılar bir kez daha harekete geçti.



Düzce Emlakçılar Derneği Ömer Kaya şunları söyledi: “Yasakların kalkmasıyla birlikte evlere olan talep arttı. Talebin artmasıyla da fırsat ticareti ortaya çıktı. Son dönemlerde bize gelen şikayetler doğrultusunda biz de çalışmamızı başlattık. Çok korkunç tespitlerle karşılaştık. Düzce Üniversite çevresinde de üniversite öğrencilerine yönelik konut projeleri var. O projelerde ev alan bazı ev sahipleri kendilerini emlakçı olarak tanıtıyorlar. Yaptıkları kiralamadan komisyon da talep ediyorlar. Bazıları dört-beş ay karşılığında kira talep ediyor. Bunlar hukuki değil, kapıcı, inşaatçı, bakkal sahibi emlakçı olmuş. Kendi dairelerine emlakçı yazmışlar.”

Kaya, yapılan tespit sonrası hazırlanan raporu ticaret il müdürlüğü ve gerekli kurumlara ileteceklerini söyledi.

Kaya şöyle devam etti: “5 Haziran 2018’de emlakçılığa lisans zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi olmayan hiç kimsenin kiralama ya da satış yapamayacağı açıkça belirtildi. Biz, denetimlerin daha sık yapılmasını isteyeceğiz. Çünkü komisyon karşılığında bir fatura kesilir. Bunun KDV’si alınıp devlete vergi ödenir. Burada devletin de büyük kayıpları oluyor. Vergi kaçırıldığı gibi kişi kendi malından komisyon talep ediyor. Depozito bedeli ise bir kirayı geçmez, o da bankada teminatta kalır. Ev sahibi kira depozitosunu kullanamaz. Kullanırsa iade etmek zorunda. Şimdi ise insanlar günlük para ihtiyaçlarına göre kiralamalardan depozito istiyorlar. İki kira peşin, iki depozito, bir emlakçı bedeli gibi 10 liraya basılan afişlerle ürünlerini pazarlıyorlar.“