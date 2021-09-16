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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da son durum: ‘İyi’ kiralık ev 2 bin 500’den başlıyor

İstanbul’da hem öğrenciler hem de çalışanlar için kiralık ev bulmak git gide zorlaşırken, iyi bir dairenin kirası 2 bin 500 liradan başlıyor.

Fotoğraf: Milliyet

Emlakçıları bir öğrenci gibi gezen Milliyet muhabiri Ozan Ömer Kadüker’in haberine göre kent merkezinde ne daire ne de yurt odası bulmak mümkün.


Bütçesini ilk olarak 1000 lira belirleyen muhabir, merkezi yerlerde ev bulamayınca bütçesini 1500’e çıkardı. Yine de numarasını bıraktığı emlakçılardan günlerce telefon gelmedi.

Bütçesine uygun olarak bulduğu daireler ise 1+1 ya da 1+0, giriş katın altında ve güneş görmeyen evlerdi. Emlakçılar, iyi bir ev için 2 bin 500 lira bütçe önerdi.

Öğrenci yurtlarında da farklı bir durum yok. Yıllık 50 bin liraya da, 20-25 bin liraya da yurt bulmak mümkün. Ücrette lokasyon ve yan hizmetler belirleyici faktör.

Birçok yurt ise merkezi yerlerde oda kalmadığını belirtti.

Bazı öğrenci yurtlarında ise 1000 liradan daha az ücret istendi ancak bu odaların penceresi bile yoktu.

Emlakçılar ne diyor?

Emlakçıların kira artışına dair görüşleri şöyle:

Yunus Aydın: 2013’ten beri Mecidiyeköy’de emlakçıyım böyle bir durum görmedim. Öğrenciler geçen yıl çıkınca yabancı müşterilerle doldurduk evleri. Bu yıl öğrenciler geri geldi ama şimdi ev bulamıyorlar. Bulanlar da iki kat para vermek zorunda.

İsmail Taşpınar: İki yıldır yeni yapı yapılmıyor. Yeni evler yapıldıkça rayına oturur ama yine de o kadar düşmez. Kiralar şu an pahalı olduğu için öğrenciler apart tarzı yerler kiralayıp idareten kalıyorlar.  

Memduh Alkoyun: Yabancılar kalabalık kalmayı kabul ettikleri için 1000 liralık yere 2000 lira verebiliyorlar. İzzetpaşa’da 1000 liralık ev 2000 lira oldu. Geçen haftadan beri gelen her daire gitti. Hiç ilana bile çıkmıyoruz, vitrinlerimiz boş. 

Coşkun Kaleli: Yabancıların yoğun talebinden dolayı yerlilere cevap veremiyoruz. Mal sahiplerinin de işine geliyor. Öğrenciler boşta kaldı, emlak piyasası fırladı. 2000 liralık daireler 4000 lira oldu. Eşyalılar 5000 liraya kadar çıktı. 

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