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Yaramazlara biraz batar!

Konuta da KDV indirimi geliyormuş: Kademeli sistem yolda

Konutta 150 metrekarenin aşılmasıyla katlanan KDV oranına karşı yeni bir sistem getirileceği belirtiliyor.

Fotoğraf: AA

Resmi enflasyonun yüzde 50’ye dayanması sonrası AKP hükümeti gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek durumunda kalmıştı.


Benzer bir KDV düzenlemesinin konut satışları için de yapılacağı belirtiliyor.

Mevcut uygulamada konutta KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1-8 oranı uygulanıyor. 150 metrekarenin üzerindeki konutlardaysa oran yüzde 18. Sistem nedeniyle daireleri küçük gösterme gibi usulsüz uygulamaların da oldukça yaygın olduğu biliniyor.

Hükümete yakın Sabah Gazetesi’nin aktardığına göre yeni sistemde 150 metrekareye kadar KDV yine yüzde 1-8. Ancak 150 metrekarenin aşılması durumunda KDV direkt yüzde 18’e çıkmak yerine aşan miktar için yüzde 18’lik KDV söz konusu. Yani 155 metrekare bir ev için yüzde 18 KDV ödenecek kısım sadece 5 metrekarelik alan.

Gazetenin yaptığı hesaba göre 1 milyon liralık 150 metrekare bir daire için 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede bu rakam 180 bin liraydı. Yeni sisteme geçilmesiyle 155 metrekare daire için ödenecek KDV  83 bin 217 lira olacak.

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