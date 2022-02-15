Eğitim, sağlık ve konutta da KDV indirimi planlanıyor

Hükümet, enflasyonla mücadele çerçevesinde gıdadaki vergi indirimin ardından eğitim, sağlık hizmetleri ve konutta da KDV indirimi planlanıyor.
Yeni Şafak gazetesinin haberine göre eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üstü yüzde 18 olan KDV’nin indirilmesi planlanıyor.
Düzenleme için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çalışma yürüttüğü belirtildi.
Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV dün itibariyle yüzde 1’e çekilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sektörden de yüzde 7 ek indirim istemişti.
Temel gıdadaki vergi indiriminin bütçeye 25-30 milyar TL civarında ek yük getirmesi bekleniyor.
TÜİK verilerine göre resmi enflasyon şu an yüzde 48,69, gıda enflasyonuysa yüzde 43,8 seviyesinde.
Ekonomistlere göre söz konusu vergi indirimi enflasyonu ki ayda 1,5 puan düşürebilir.