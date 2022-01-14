Konut satışları yılı düşüşle bitirdi

Türkiye’de 2021 yılında satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856’ya düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen sene ocak-aralık döneminde ipotekli yani banka kredisi kullanılarak yapılan konut satışlarında yüzde 48,6’lık gerileme var. İpotekli satılan konut sayısı geçen yıl 294 bin 530’da kaldı. 2021 yılında ipotekli satışların payı yüzde 19,7, diğer satışların payı yüzde 80,3 kaydedildi.

Sıfır-ikinci el farkı

İnşaat sektörünün çarklarının dönmesi adına asıl önemli unsur olan sıfır konut satışları da yılı düşüşle tamamladı. 2021’de ilk defa satılan konutlar yüzde 1,7 azalışla 461 bin 523’e geriledi. Sektör temsilcilerinin ‘paranın bir cepten diğerine geçmesi‘ olarak tanımladıkları ikinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. Rakamlara oransal olarak bakıldığında ikinci elin hala sıfır konutlara ezici bir üstünlüğü de var. Geçen yıl satılan konutların yüzde 69,1’i ikinci el olurken, yüzde 30,9’uysa sıfır.

İl bazlı sıralama

Konut satışlarında 2021’de İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 payla ilk sırada. İstanbul’u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 payla Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. En az satış ise 267 konutla Hakkari’de kaydedildi.

Yabancılara satış

Türkiye genelinde 2021 yılında yabancılara 58 bin 576 konut satıldı. Televizyon haberlerini, gazete manşetlerini süslese de Türkiye’de yabancıların aldığı konut, toplam satışların halen yüzde 4’üne bile ulaşabilmiş değil. Yabancıların satın aldığı konut sayısı geçen yılla kıyaslandığındaysa yüzde 43,5’lik yükseliş var. Yabancıların en çok tercih ettiği üç il ise sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara. İran vatandaşları geçen yıl Türkiye’den 10 bin 56 konut satın alırken, İran’ı, 8 bin 661 konutla Irak ve 5 bin 379 konutla Rusya vatandaşları izledi.

Erkek-kadın fark

Türkiye genelinde 2021 yılında erkekler yüzde 54,9 payla 819 bin 730, kadınlar yüzde 34 payla 506 bin 495 konut sahibi olurken, yüzde 1,9 payla 28 bin 900 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

Aralık ayı verileri

Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, Aralık 2020’ye kıyasla yüzde 113,7 artarak 226 bin 503’e ulaştı.

İstanbul, söz konusu ayda 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip il. İstanbul’u Ankara ve İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konutla Hakkari. Yabancılara yapılan konut satışları ise 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralıkta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artarak 45 bin 260’e ulaştı.