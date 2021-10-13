İpotekli ve sıfır konut satışları düşüşte

İnşaat sektöründe çarkların dönmesi adına kritik önem taşıyan sıfır konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yıla göre 20,1 azaldı. Yüksek seyreden konut kredi faizlerinin etkisiyle ipotekli konut satışlarında da geçen yıla göre yüzde 16,4 düşüş var.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verileri göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu.

Söz konusu satış, aynı zamanda bu yılın aylık bazda en yüksek rakamı.

Eylülde satılan konut sayısı, ağustosa göre de yüzde 4,06 arttı. Ağustosta 141 bin 400 konut satılmıştı.

Ancak eylülde banka kredisi kullanılarak alınan konutları kapsayan ipotekli satışlar da belirgin bir düşüş var.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalan ipotekli satışlar eylülde 29 bin 759 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2.

Türkiye genelinde ilk el konut satışları ise eylülde geçen yıla göre artsa da ocak-eylül dönemi verileri yüzde 20’nin üzerinde düşüşe işaret ediyor.

Toplam konut satışları içinde sıfır satılan konut sayısı sadece yüzde 29,9.

Yabancıya satış ‘devede kulak’

Eylülde yabancılara konut satışı ise yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630’a ulaştı.

Bu rakam, serinin açıklandığı 2013’ten beri en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki rekor ise 6 bin 276 konut satışıyla 2018 yılının ekim ayında görülmüştü.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise sadece yüzde 4,5.