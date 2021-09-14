Konut satışlarında düşüş üçüncü ayında

Konut satışlarında haziran ve temmuz ayında başlayan düşüş ağustosta da sürdü. Ağustosta konut satışlarındaki düşüş yıllık bazda yüzde 17 oldu. Satılan konut sayısı ise 141 bin 400.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2’lik en yüksek pay ile konut satışında lider şehir. İstanbul’u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Yıllıklandırılmış konut satışlarına bakıldığında ise ağustosta bu rakamın 1,3 milyon düzeyinde kaydedildiği görüldü. Böylelikle yıllıklandırılmış satışlarda 22 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.

İpotekli satışlar yüzde 64 düştü

İpotekli konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,4 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve yüzde 20,6 pay ile ilk sırada yer aldı.

Sıfır konut satışları da geriledi

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,2 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu.

Yabancıya konut satışı arttı

Yabancılara konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866 oldu.

Yabancılara en çok satış yapılan iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Mersin ve Yalova. Türkiye’den en çok ev alan yabancılar ise sırasıyla İran, Irak, Rusya, Afganistan ve Kuveyt vatandaşları.