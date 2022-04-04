Nebati, bir türlü tutmayan enflasyon tahminlerine yenisini ekledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyonla ilgili verdiği birbirinden farklı mesajlarına bir yenisi daha eklendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıkladı.

Nebati’nin Bursa’daki bir organizasyonda yaptığı yeni enflasyon değerlendirmeleri şöyle: “Piyasada işler iyi ve canlı. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.

Yatay bir seviyeden sonra yılsonunda enflasyon düşüşünü yaşayacağız. Yıl sonunda enflasyonun kalıcı düşmesini bekliyoruz.“

Nebati ayrıca kur korumalı mevduat büyüklüğünün 695 milyar TL’ye çıktığını da ekledi.

Değişen tahminler

Nebati, 14 Ocak’ta ABD’li haber ajansı Bloomberg’e verdiği röportajda enflasyonun ocakta pik yapıp ardından düşüşe geçeceğini söylemişti.

Bakan Nebati, 3 Şubat’ta Japon Nikkei ajansına enflasyonda zirvenin yüzde 50 seviyelerinde ve nisanda görüleceğini açıklamıştı.

Nebati, 16 Mart’ta Fransa’daki yatırımcı toplantısındaysa enflasyondaki düşüş için bu kez yaz aylarını işaret etmişti.

Piyasa beklentileri

Ekonomistlerin beklentileri bugün yüzde 60’ı aşan enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 70’e hatta daha yukarı doğru gideceği yönünde. Piyasada düşüşe ilişkin en makul senaryoysa kasımda baz etkisiyle yüzde 50-55’lere doğru bir çekilme.

Merkez Bankası’nın ay sonunda belirgin güncellemesi beklenen enflasyon tahmini şu an yüzde 23,2.