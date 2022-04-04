Yeni zirve: TÜİK’e göre martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının martta aylık yüzde 5,46 artarak yıllık yüzde 61,14 oldu. Bu oran, son 20 yılın en yüksek yıllık enflasyonu oldu.

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Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) martta tüketici fiyatlarının yüzde 11,93 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 142,68’i bulduğunu kaydetmişti.

TÜİK’e göre martta çekirdek enflasyonda da artış devam etti. Buna göre çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedildi.

Yıllık üretici enflasyonu şubatın ardından martta da üç haneli hesaplandı. Mart’ta üretici enflasyonu yüzde 114,97 seviyesine yükseldi. Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artışsa yüzde 9,19 oldu.

Ulaştırma fiyatları yüzde 99 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu.