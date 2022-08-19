Üst düzey bankacı: Faiz kararının ardından en az 1 milyar dolar satıldı

Merkez Bankası’nın dün faizleri yüzde 14’ten yüzde 13’e indirmesiyle dolar/TL 17,95 seviyesinden 18,10 seviyesine yükseldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacı, dolar/TL paritesi fazla yükselmesin diye Merkez Bankası’nın 1 milyar doların üzerinde döviz sattığını tahmin ettiğini söyledi.

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Yüzde 80’e varan resmi enflasyona rağmen politika faizini düşük tuttuğu için zaten eleştirilerin hedefinde olan Merkez Bankası, dün bir de üstüne faizi 100 baz puan indirdi. Ekonomistlerin anlamakta zorlandığı kararla ilgili ortak kanı, banka yönetiminin son dönemdeki rezerv artışından güven bulduğu yönünde.

Bankacı, faiz kararını yorumlamanın zor olduğunu belirterek “Büyümenin zayıflaması nedeniyle adım atılması mevcut politika içinde kısmen anlaşılabilir. Ama büyümeyi yavaşlatacak şekilde kredilerin yavaşlamasını kısa süre önce isteyen de ekonomi yönetimiydi. Burada bir karmaşa var” dedi.

‘Faiz ve rezervler birlikte düşünülmeli’

Bankacı, faiz kararının son haftalarda artan döviz rezervlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti. Merkez Bankası döviz rezervlerinin son üç haftada 15,4 milyar dolar arttığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Turizm çok kuvvetli, reeskont ihracatçı döviz gelirleri de çok yüksek. Bunun yanı sıra Rusya kaynaklı beş-altı milyar dolarlık giriş var. Merkez Bankası rezervlerinin bizim bilmediğimiz bir dış kanaldan önümüzdeki dönem daha da artacağını düşünüyor olabilir. Dış finansman garanti edilerek faiz indirimi riski alındığını düşünmek istiyorum.”

Aynı bankacı, faiz kararından sonra dolar/TL’nin olması gerektiğinden daha az yükselmesi için Merkez Bankası’nın 1 milyar dolar üzerinde döviz sattığını tahmin ettiğini söyledi.

Uzmanlar da benzer görüşte

Başka ekonomistler de benzer tahminlerde bulunmuştu. Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash, faiz indirimi kararını ‘aptalca’ bulduğunu belirterek “Belli ki ceplerinde Rusya ve Körfez’den gelen nakit para var” diyerek Merkez Bankası’nın TL’yi baskılamak için bu kaynakları kullanmayı düşündüğünü dile getirmişti. Bloomberg de Merkez Bankası’nın, faiz indirimi kararını artan döviz rezervlerine güvendiğinden dolayı aldığını belirtmişti.

MB net uluslararası rezervleri son üç haftada kaydettiği yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden 15,7 milyar dolara toparlandı. Aynı dönemde MB toplam rezervleri 15,4 milyar dolar artışla 113,7 milyar dolara yükseldi.