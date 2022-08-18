Ekonomistler MB’yi yerden yere vurdu: Göz göre göre sefalete sürüklüyor

Merkez Bankası hiçbir iktisat teorlerinde olmayan adımlarına davam ediyor. Enflasyon %80’lere gelmişken tüm dünya faiz artırırken yine faiz indirdi. Politika faizi yine siyasi bir kararla %14’den yüzde 13’e indi. Kur 18,11 oldu. Bu yeni bir enflasyon demek. #MerkezBankası #dolar