Ekonomistler MB’yi yerden yere vurdu: Göz göre göre sefalete sürüklüyor

Yüzde 80’e varan resmi enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan daha indirimle yüzde 13’e çekmesi piyada şok etkisi yarattı. Türk Lirası bir anda yüzde 1 değer kaybetti.
MB, kur krizini tetikleyen eylül ile aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından ocak itibariyle bu sürece son vermişti.
Reuters, Bloomberg ve AA’nın anketlerine katılan piyasa oyuncuları faizin sabit tutulması beklentisi öne çıkarmıştı.
Türk Lirası, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve yeni ekonomik plana yönelik endişeler sebebiyle geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetti.
Bu yılki değer kaybıysa yüzde 36.
Merkez Bankası’nın bugünkü kararını eleştiren ekonomistlerin paylaşımları şöyle: