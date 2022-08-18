Merkez Bankası net rezervleri ‘kayıt dışı’ şüphesiyle artmaya devam ediyor

‘Kayıt dışı finansman girişi’ şüphelerine neden olan Merkez Bankası (MB) döviz rezervlerindeki artış bu hafta da devam etti. Net uluslararası rezervler 3,87 milyar dolar artışla 15,68 milyar dolara çıktı.

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Net uluslararası rezervler böylece son üç haftada kaydettiği yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden toparlandı.

Net rezervler temmuzun başlarında 6,1 milyar dolarla 2002’den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. MB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler bir önceki hafta 11,81 milyar dolar düzeyindeydi.

MB’nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerini bankaya satışı ve kur korumalı mevduat (KKM) gibi adımlardan destek bulmuştu.

Ama TL’nin değer kaybını engellemek için döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere kamu iktisadi kuruluşlarına (KİT) döviz satışları nedeniyle rezervlerde sert düşüşler kaydedilmişti. MB temmuzdaysa Eylül 2021’den bu yana ilk defa KİT’lere herhangi bir döviz satmadı.

Rezervin kaynağı ne?

Cari açığın 32,7 miyar dolarla 15 ayın zirvesine çıktığı bir süreçte döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. MB’nin verilerine göre 2022’nin ilk altı ayında Türkiye’ye 17,5 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girdi. Veri, kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren ‘net hata ve noksan’ kalemine dayanıyor.

MB eski başekonomisti Hakan Kara, 15 ayın zirvesine çıkan cari açığı hatırlatıp “Kayıtlı sermaye girişi yok, buna rağmen döviz rezervleri neden tükenmiyor” diye sormuş ve bunu “Çünkü kayıt dışı finansman girişi tarihi zirvesinde” diye yanıtlamıştı.