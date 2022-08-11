Rezerv neden tükenmiyor: Eski başekonomiste göre yanıt ‘kayıt dışı finansman’

Merkez Bankası (MB) rezervleri bir önceki haftaya göre 7 milyar 374 milyon dolar artarak 108 milyar 637 milyon dolar oldu. Verilere göre bu yılın ilk yarısında kaynağı belirsiz 17 milyar 508 milyon dolar giriş oldu.

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MB’nin 5 Ağustos itibariyle brüt döviz rezervleri 6 milyar 668 milyon dolar artışla 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde altın rezervleri de 705 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.

Böylece MB’nin toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 374 milyon dolar yükselişle 108 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Bu arada MB’nin verilerine göre 2022’nin ilk altı ayında Türkiye’ye 17,5 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girdi. Geçen senenin aynı döneminde kaynağı belirsiz girişler 6,8 milyar dolar olmuştu.

Veri, kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren ‘net hata ve noksan’ kalemine dayanıyor. Bu kalem genel olarak ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanıyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez’in bu kalem özelindki bir yazısına göre Türkiye’de artması, eksiklerden çok kayıt dışı döviz girişinin olduğunu çağrıştırıyor.

Bu veriyi değerlendiren MB eski başekonomisti Hakan Kara’ysa 15 ayın zirvesine çıkan cari açığı hatırlatıp “Kayıtlı sermaye girişi yok, buna rağmen döviz rezervleri neden tükenmiyor” diye sordu ve bunu “Çünkü kayıt dışı finansman girişi tarihi zirvesinde” diye yanıtladı.