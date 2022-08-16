MB rezervleri, ‘kayıt dışı’ şüphesiyle artmaya devam ediyor

‘Kayıt dışı finansman girişi’ şüphelerine neden olan Merkez Bankası (MB) döviz rezervlerindeki artış geçen hafta da devam etti. Bankacıların hesabına göre net rezerv 4 milyar dolara yakın arttı.

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Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı, net rezervlerin geçen hafta 3,5 ila 4 milyar dolar arttığını söyledi. Bankacılara göre toplam rezervlerse 4,5 ila 5,5 milyar dolar arttı.

Bundan önceki hafta MB toplam rezervlerinin 7 milyar 374 milyon dolar artarak 108 milyar 637 milyon dolara çıktığı belirtilmişti.

‘Kayıt dışı’ şüphesi

MB’nin verilerine göre 2022’nin ilk altı ayında Türkiye’ye 17,5 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girdi. Veri, kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren ‘net hata ve noksan’ kalemine dayanıyor. Bu kalem genel olarak ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanıyor. Usul olarak MB’nin bir süre sonra hesabı denkleştirmesi, döviz girişinin kaynağını tespit edip ilgili kaleme aktarması gerekir ama bu uzun süredir uygulanmıyor; ekonomistlerse bunu şüpheli buluyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez’in bu kalem özelindeki bir yazısına göre Türkiye’deki artış, eksiklerden çok kayıt dışı döviz girişinin olduğunu çağrıştırıyor.

Bu veriyi değerlendiren MB eski başekonomisti Hakan Kara’ysa 15 ayın zirvesine çıkan cari açığı hatırlatıp “Kayıtlı sermaye girişi yok, buna rağmen döviz rezervleri neden tükenmiyor” diye sormuş ve bunu “Çünkü kayıt dışı finansman girişi tarihi zirvesinde” diye yanıtlamıştı.