‘Yeni model’ hüsranı: Cari açık 15 ayın zirvesinde

Merkez Bankası (MB) verilerine göre yıllık cari açık 15 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 32,7 milyar dolar oldu. İktidar ‘yeni ekonomi modeli’yle cari fazla verip enflasyonu düşürmeyi planlıyordu.

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Türkiye ekonomisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinin aksine sekiz aydır açık vermeye devam ediyor.

MB’nin verilerine göre cari işlemler açığı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolara çıktı.

Yıllık cari işlemler açığıysa 32 milyar 667 milyon dolara yükselerek, 15 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ekonomi yönetimindeki tercihlerin dışında yüksek cari açıkta başlıca etken artan enerji maliyetleri gösteriliyor.

Erdoğan ne hedefliyordu?

Dünyanın önde gelen merkez bankaları, Covid salgını dönemindeki gevşek politikaların üstüne tedarik zincirindeki aksaklıklar ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörler devreye girince, iyice büyüyen enflasyon baskısına karşı faiz artırma yoluna gitmişti. Erdoğan’sa dünyanın sıkılaşmaya başladığı bu dönemde ”Nas böyle emrediyor” diyerek MB’yi faizi indirmeye zorlamıştı.

Erdoğan, TL’deki tarihi gerilemenin ‘yeni ekonomi modeli’ adını verdiği politikanın istenen sonucu olduğunu, Çin’in de böyle büyüdüğünü savunmuş, dövizin değeri artınca ithalatın azalıp ihracatın da artacağını öne sürmüştü.

Böylece cari fazla verilecek ve enflasyon da düşecekti. Ama TL değer kaybetmeye, enflasyon yükselmeye devam etti ve cari açık hedefi karşılık bulmadı.