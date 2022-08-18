Bloomberg, faiz kararını artan rezerve bağladı

Merkez Bankası, yedi aydır yüzde 14’te tuttuğu politika faizini bugün yüzde 13’e düşürdü. Kararın yankıları sürerken Bloomberg ajansı, artan döviz rezervlerinin sağladığı güvenin Merkez Bankası’nı faiz indirmeye teşvik etmiş olabileceğini yazdı.

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Merkez Bankası, enflasyonun son 24 yılın en yüksek seviyesinde ve TL’nin rekor düşük değerde olmasına rağmen faiz indirdi. TL, karardan sonra hızla düştü. Bloomberg’in anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faiz oranında değişiklik beklemiyordu.

Bloomberg, Merkez Bankası’nın kararında son dönemde artan döviz rezervlerinin etkili olabileceğini dile getirdi.

Rusya’dan Akkuyu nükleer santral inşası için para transfer etmesinin ardından Türkiye’nin brüt döviz rezervleri sadece üç hafta içinde yaklaşık 15 milyar dolar arttı. Uzmanlar rezerv artışında ‘kayıt dışı’ olasılığına da dikkat çekiyor.

Bloomberg’e göre, bu gelişme, Merkez Bankası’na TL’yi ve enflasyonu baskılayabileceği yönünde güven vermiş olabilir. Bloomberg’e konuşan stratejist Per Hammarlund da, kararın ardından, “Görünüşe göre, Türk merkez bankasının uluslararası rezervlerinde geçen ayki artış, bankayı politika faizini düşürmeye teşvik etti” dedi.

Bloomberg, haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomik model kapsamında büyümeye odaklandığını ve bu yüzden faizleri indirdiğini de ekledi. Ajans, Erdoğan’ın uzun süredir ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ ‘tezi’ne inandığı da belirterek, bu inancı doğrultusunda birçok Merkez Bankası başkanını görevden aldığını ve son olarak Şahap Kavcıoğlu’nu atadığını hatırlattı.