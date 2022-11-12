Analiz: Borsa İstanbul yükseldikçe ucuzluyor

Fiyat/kazanç oranları üzerinden yapılan hesaba göre BİST-100 endeksi (Borsa İstanbul) yükseldikçe ucuzluyor.

Fotoğraf: Borsa İstanbul (AA)

Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bile ‘yatırım tavsiyesi’ verdiği Borsa İstanbul’da uzun süredir devam eden bir yükseliş hareketi var.

Manipülasyon soruşturması nedeniyle uzmanların şüpheyle yaklaştığı borsa, yüzde 85’i aşan enflasyon ve düşük faiz ortamında vatandaşların birikimlerinin değerini koruyabileceği alanlardan biri olarak da anlatılıyor.

BİST-100 endeksi yılbaşından beri yüzde 140 artarak 1857 puandan 4455’e kadar geldi. Yükselişi iki bölüme ayırmak mümkün. 1 Ocak-14 Temmuz arası yüzde 28 yükselen endeks, bu tarihten sonra kaynağı halen soruşturma konusu olan yüzde 87’lik bir artışla 4500 puana kadar dayandı.

Muhalefetin ‘vurgun’ ve ‘manipülasyon’ olarak nitelendirdiği borsadaki bu yükselişin üçüncü çeyrek bilançolarının açıklanmasından sonra dahi kar realizasyonuna neden dönmediğiyse merak konusu oldu.

Dünya’dan Barış Erkaya’nın analizine göre bunun nedeni BİST-100 endeksinin yükseldikçe ucuzlaması, çünkü “Mali performanslar borsanın yükseliş hızından daha fazla artıyor.”

Buna göre, yüksek enflasyonun etkisi cirolara ve karlara yansısa da, hisse senedi fiyatları bilanço verilerinden daha yavaş artıyor. Böylece endeks TL bazında rekorlar kırsa da hisse senetlerinin ederi her bilanço döneminde daha da düşüyor.

Analizde, ilk çeyrek bilanço döneminde yıllıklandırılmış karlar üzerinden çıkarılan ortalama fiyat/kazanç oranı kullanıldı.

Analize göre o dönem çarpan seviyesi 7,98’di. Başka deyişle BİST-100’ün piyasa değeri, karının 7,98 katı fiyattan işlem görüyordu.

İki bilanço dönemi sonrasında yani bu yılın üçüncü çeyreğinde fiyat/kazanç oranı 6,30 çarpan seviyelerine geriledi. Yedi ayda endeks TL bazında yüzde 82 değer kazansa da değerleme oranları bazında yüzde 21 ucuzladı.

Analize göre, endeksin nisandaki seviyesine gelebilmesi için bile en azından 5 bin 496 puana çıkması gerekiyor.