Sasa yöneticisi hisse fiyatı verince SPK başkanı ‘işkillendi’: Dikkatle takip edeceğiz

Borsa İstanbul’la ilgililenen hemen herkesin dilindeki Sasa Polyester’in sahibi İbrahim Erdemoğlu’nun şirketin hisse fiyatını yorumlamasıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ‘devreye girdi.’

Şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmadıklarını belirten Gönül “Bu tür açıklamalar hakkında geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz” dedi.

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‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansı dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Ekonomim’e konuşan Sasa’nın sahibi İbrahim Erdemoğlu ise hisse senedi fiyatlarındaki yükselişin nedenini bilmediğini söylemişti. Erdemoğlu ayrıca, “Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da sattık. O satıştan beri herkese, Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz diyorum” demişti.

SPK başkanı: Dikkatle takip edeceğiz

AA’nın aktardığına göre, SPK başkanı Gönül, şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin hisse fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yapmasıyla ilgili şunları söyledi: “Biz şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına hiçbir zaman sıcak bakmıyoruz. Şirket sahipleri ve üst düzey yetkililerin, gerek sosyal medyada gerek basında gerekse televizyondan bu tür açıklamaları yapmalarına sıcak bakmıyoruz. Bu tür açıklamalar hakkında da zaten geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz.”

‘Cezaya döner’

Gönül, piyasalardaki hareketi yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Bizim günlük raporlarımız olur. Her hissenin hareketi için, dikkati çeken her hisse hareketi için bunları takip ederiz. Bu hisse neden yükselmiş, neden düşmüş?… Bunların hepsi bizim izleme komitesi tarafından izlenir. Burada ciddi bir ekip çalışır. Ciddi bir teknoloji çalışır. Tabii bunların tekrar denetimden geçmesi, altyapısının hazırlanması belirli bir süreç. Eğer hakikaten kanuna aykırı bir işlem varsa ve tespit ettiysek, cezaya döner.”