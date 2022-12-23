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Yaramazlara biraz batar!

Sasa ve Hektaş’a bir ay süreyle tedbir

Borsa İstanbul’da geçen aylarda yatırımcıların gözdesi olan şirket Sasa Polyester ve Hektaş için bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri uygulanacak.

Sasa ve Hektaş’a uygulanan tedbirler bir ay süreyle geçerli olacak. (Fotoğraf: AA)

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre uygulanacak 20 Ocak 2023’e kadar uygulanacak tedbirler ‘açığa satış ve kredili işlem yasağı’, ‘brüt takas’ ve ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması.’


Gündemdeki şirket Sasa Polyester

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.

Şirket son olarak Ekim 2021’de kararlaştırdığı hisse geri alım programını sonlandırdığını duyurmuştu. Şirkette aynı zamanda hissedar Erdemoğlu Holding’in 2,5 milyon nominal tutarlı hisse sattığı açıklanmıştı.

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