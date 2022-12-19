Borsa İstanbul’da ‘yatırımcının gözdesi’ Sasa Polyester, yeni şirket kurdu

Borsa İstanbul’da geçen aylarda yatırımcıların gözdesi olan şirket Sasa Polyester, Hollanda’da 1 milyon avro sermayeli şirket kurdu.

Borsa yatırımcısının ‘gözdesi’ Sasa, yeni şirket kurdu. (AA)

Sasa Polyester’den KAP’a gönderilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Önümüzdeki dönemde yurt dışında yapılabilecek yatırımlar ve kurulabilecek ortaklıklar ile küresel kredi ve sermaye piyasalarında gerçekleştirilebilecek işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla, sermayesinin tamamı %100 bağlı ortaklığımız olan Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.’ye ait olmak üzere Hollanda’da 1.000.000 Euro sermaye ile Sasa Trading BV unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur.”

Gündemdeki şirket Sasa Polyester

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.

Şirket son olarak Ekim 2021’de kararlaştırdığı hisse geri alım programını sonlandırdığını duyurmuştu. Şirkette aynı zamanda hissedar Erdemoğlu Holding’in 2,5 milyon nominal tutarlı hisse sattığı açıklanmıştı.