Kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisseler: Sasa zirvede

Borsada kasım, ağustosun ardından bu yıl yabancı yatırımcının 239 milyon dolarla nette en çok alım yaptığı ikinci ay oldu. Sasa Polyerster en çok işlem gören hisse oldu.

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Bloomberg HT’ye göre yabancıların kasımda en çok alım satım yaptığı hisseler şöyle oldu:

Sasa-143 milyon dolar

Yapı Kredi-103 milyon dolar

Hektaş-62 milyon dolar

Türk Hava Yolları -59 milyon dolar

Ford Otosan -55 milyon dolar

Tofaş -68 milyon dolar

EnerjiSa -69 milyon dolar

Pegasus-109 milyon dolar

Alımlarda özellikle MSCI endeks değişikliklerinin önemli etkisi oldu. Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye standart endeksine SASA Polyester, Hektaş ve Yapı Kredi’yi eklediğini duyurmuştu.

Gündemdeki şirket Sasa Polyester

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

SPK başkanı, Sasa Polyester’in sahibi İbrahim Erdemoğlu’nu şirketin hisse fiyatlarıyla ilgili açıklamasından dolayı eleştirmişti. Erdemoğlu, hisselerdeki yükselişinin nedenini bilmediğini belirterek “Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da sattık. O satıştan beri herkese, Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz diyorum” demişti.

Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’yse (TSPB) Erdemoğlu’na destek çıkmıştı.