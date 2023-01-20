SPK başkanı, ‘borsayı düşürenleri’ arıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsa manipülasyonu iddialarıyla ilgili ‘şifreli mesajları’ incelediklerini söyledi.

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Geçen sene enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin sığındığı borsa, 2023’e sert dalgalanmalarla başladı.

Sert hareketlerin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu devreye girmişti. SPK piyasa bozucu eylemlerin sorumluları hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Sabah’a konuşan SPK başkanı Gönül, borsayla ilgili olarak sosyal medyadaki hesapları takipte olduklarını söyledi. Gönül, ”Sosyal medyada yatırımcıyı yanlış yönlendirenlere de ceza kesiyoruz. İncelemesi devam eden çok hesap var. Bu konuda bir dairemiz çalışıyor. Hatta borsa paylaşımı yapan hesaplar bazen şifreli mesajlar yolluyor mu diye de bakıyoruz” dedi.

Emniyet ve savcılıklarla çalıştıklarını bildiren Gönül, Telegram ve WhatsApp gruplarını da takip ettiklerini söyledi.