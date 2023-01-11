SPK: Borsada istikrarı bozan eylemlere ceza uygulanacak

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) tarafından Borsa İstanbul’la ilgili yapılan basın açıklamasında sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.

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Borsada günlerdir dalgalı bir seyir görülüyor. Dün günün ilk yarısında yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 4.987,99 puandan tamamladı.

Akşam saatlerindeyse SPK’dan borsada yaşananlara dair açıklama geldi: “Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir.”

Açıklamada sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.