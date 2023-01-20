Kılıçdaroğlu SPK’ya ‘Nihayet’ dedi: Yeni adımlar da duymak istiyorum!

Daha önce Borsa’da manipülasyon yapıldığını belirterek Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SPK başkanından gelen açıklamayı olumlu bulduğunu ama yeni adımlar duymak istediğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Geçen sene enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin sığındığı borsa, 2023’e sert dalgalanmalarla başladı.

Sık sık manipülasyon konusunda SPK’yı uyaran Kılıçdaroğlu, ‘soyulan yatırımcıların’ haklarını koruma sözü vermişti.

“Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, SPK’ya “Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın” diye seslenmişti.

SPK bunun üzerine çeşitli adımlar atılmaya başladı. Önce SPK piyasa bozucu eylemlerin sorumluları hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu: Nihayet

Bir açıklama da SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’den geldi: “Sosyal medyada yatırımcıyı yanlış yönlendirenlere de ceza kesiyoruz. İncelemesi devam eden çok hesap var. Bu konuda bir dairemiz çalışıyor. Hatta borsa paylaşımı yapan hesaplar bazen şifreli mesajlar yolluyor mu diye de bakıyoruz.“

Twitter hesabındaki paylaşımında bu adımı olumlu bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı’nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum!”