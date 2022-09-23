Kılıçdaroğlu SPK’yı ‘uyardı’: Fitil fitil burunlarından getireceğim

“Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) seslendi: “Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın.”

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Kılıçdaroğlu borsaya ilişkin açıklamalarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan konuya dair yeni açıklaması şöyle:

“Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg’e ‘sistemik risk’ yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.

Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!

Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın. Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…”