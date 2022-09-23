Kılıçdaroğlu, ‘borsa manipülasyonu’nda rakam verdi: İsim isim biliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün itibariyle yatırımcıların piyasada ‘buharlaşan’ parasının 5,5 milyar doları bulduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti.

Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira (750 milyon dolar) yabancı yatırım girdiğini belirtmişti. Bu şartlarda ‘coşan’ Nebati vatandaşa borsayı önermişti.

Ama Nebati’nin yatırım tavsiyesinden iki hafta sonra Borsa İstanbul’da işler tersine döndü.

Bankacılık endeksi, 12 Eylül’den bu yana yüzde 36 değer kaybetti. Borsa şüpheli şekilde yükselirken yatırımda ‘hevesli’ konuşan Nebati, düşüş sonrasındaysa henüz bir açıklama yapmış değil.

Hafta başında toplanan ‘borsa zirvesi’ sonrası Bloomberg ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi, son 12 aydaki piyasa işlemlerinin inceleneceğini söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa son bir aydır borsayı takipte olduğu belirttiği açıklamalarında ”Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek” vurgusunu yapıyordu.

Partisinin İzmir’deki çalışma toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ”Son bir uyarı yapacağım. Türkiye tarihin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcı soyuluyor” diyerek ilk defa borsadaki ‘vurgun’a dair rakam verdi: “Piyasada yatırımcının buharlaşan parası dün itibariyle 5-5,5 milyar dolardı. Aracı kurumların teminat açığı şeklinde ortaya çıkan batıklarıysa 3-4 milyar lirayı buldu. Bir SPK yetkilisi Bloomberg’e ‘Sistematik risk yok’ diyor. Açık ve net söylüyorum. SPK yalan söyler mi maalesef yalan söylüyor. Uyardım daha önce uyardım. İzliyorum, notumu alıyorum dedim. Blöf yapmıyorum.”

‘Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum’

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum. Bu işin namuslu insanları da isim isim, firma firma biliyor. Bir kez daha uyarıyorum. Bu çaldığınız kütük, küçük yatırımcıların paralarıdır. Açıkça söylüyorum. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim. SPK aklını başına alsın ve görevini yapsın. Yolsuzluk yapanlara asla asla izin vermemeli. SPK, manipülatör grupları temizlemeli. Son kez SPK’yı uyarıyorum.”