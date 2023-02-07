Deprem bölgesine gidecekti: HDP’li belediyenin yardım aracına kaymakamlık el koydu

Ağrı’da HDP’li Patnos belediyenin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık el koydu.

Fotoğraf: Twitter

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere.

Öte yandan Türkiye’den dört bir yanından depremzedelere yardım malzemesi gönderiliyor. Ağrı’nın Patnos ilçesinin HDP’li belediyesi bu amaçla bir kamyon hazırladı. Ancak araca kaymakamlık el koydu.

HDP’nin Twitter hesabı üzerinden şöyle yazıldı: “Ağrı Patnos Belediyemizin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu. Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın!”

Ağrı Patnos Belediyemizin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu. Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın! pic.twitter.com/ibR74N65AY — HDP (@HDPgenelmerkezi) February 7, 2023

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da kendilerine giden yardımlara el konup başka bir yere gönderildiğini söylemişti.