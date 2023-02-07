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Yaramazlara biraz batar!

Deprem bölgesine gidecekti: HDP’li belediyenin yardım aracına kaymakamlık el koydu

Ağrı’da HDP’li Patnos belediyenin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık el koydu.

HDP
Fotoğraf: Twitter

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere.


Öte yandan Türkiye’den dört bir yanından depremzedelere yardım malzemesi gönderiliyor. Ağrı’nın Patnos ilçesinin HDP’li belediyesi bu amaçla bir kamyon hazırladı. Ancak araca kaymakamlık el koydu.

HDP’nin Twitter hesabı üzerinden şöyle yazıldı: “Ağrı Patnos Belediyemizin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu. Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın!”

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da kendilerine giden yardımlara el konup başka bir yere gönderildiğini söylemişti.

Hatay Samandağ belediye başkanı: Bize gelen yardımlara el kondu

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Uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı. İlk aşamada Gaziantep İslahiye’deki deprem öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşan şirket, bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tek cümleyle durum: Ambulanslara yakıt bulunamıyor

Hastanelerin de büyük zarar gördüğü deprem bölgesinde tıbbi araç-gereç, ilaç sıkıntısı had safhaya ulaştı. Ameliyathaneler kullanılamaz durumda, ameliyat malzemeleri ise yetersiz. Hekimler, felaket bölgesinde sahra (çadır) hastaneleri kurulmasını istiyor.