Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hatay Samandağ belediye başkanı: Bize gelen yardımlara el kondu

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, kendilerine giden yardımlara el konup başka bir yere gönderildiğini söyledi.

Hatay
Hatay (Reuters)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.


Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, Hatay en çok etkilenenler arasında. Merkezde ilk 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışması yapılmazken, yeni başlayan çalışmalarda enkaz altındaki birçok yurttaş kurtarılmaya çalışılıyor.

Veryansın TV yayınında konuşan Refik Eryılmaz, şunları dedi: “Samandağ’da büyük bir felaket yaşanıyor. Yüzlerce apartmanımız yerle bir oldu. Hala göçük altında yardım bekleyen insanlar var. Yardım ekipleri çok yetersiz. AFAD maalesef Samandağ ayağında sınıfta kaldı. 48 saat oldu hiçbir yardımını görmedik. Ne çadır ne battaniye ne yardım ekibi… Hatta buraya özel ilişkilerle getirttiğimiz yardım ekipmanına el konuldu, ekipler başka yerlere gönderildi. Yardım göndermek isteyenler, başka bir yere gideceği kaygısıyla tereddüt ediyorlar.”

2’nci gün | Depremlerde 5 bin 434 can kaybı

Hatay ve Kahramanmaraş’taki yıkım Reuters objektifinde

SON HABERLER

Uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı. İlk aşamada Gaziantep İslahiye’deki deprem öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşan şirket, bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tek cümleyle durum: Ambulanslara yakıt bulunamıyor

Hastanelerin de büyük zarar gördüğü deprem bölgesinde tıbbi araç-gereç, ilaç sıkıntısı had safhaya ulaştı. Ameliyathaneler kullanılamaz durumda, ameliyat malzemeleri ise yetersiz. Hekimler, felaket bölgesinde sahra (çadır) hastaneleri kurulmasını istiyor.