THY, deprem bölgesi dönüş seferlerini ücretsiz yaptı

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesi dönüş seferlerini ücretsiz yaptığını duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde resmi açıklamaya göre 3 bin 549 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye yardım gönderilirken gönüllüler de bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Gelişmeyi Twitter hesabından açıklayan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şunları dedi: “Deprem bölgesi insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat’a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.”